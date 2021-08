Madaxweynaha Tanzania: Waxaan caddeynayaa inay haweenku wax hoggaamin karaan

Dadka qaar "ma rumeysna in haweenku ay noqon karaan madaxweyneyaal fiican annaguna waxaan halkan u joognaa inaan taas tusinno," ayay Samia Suluhu Hassan u sheegtay BBC.

"Xitaa qaar ka mid ah shaqaalaha dowladdeyda ayaa markii hore i dhayalsaday balse markii dambe way aqbaleen hoggaankeyga," ayay tiri Samia.

Ms Samia, oo ahayd madaxweyne ku xigeen, ayaa ku talineysa in diirad saaridda hirgelinta qorshooyinka horumarineed iyo muhiimad siinta baahiyaha dadka ay ahaayeen sida ugu wanaagsan ee la isaga dhicin karay kuwii dhaliilsanaa wax hoggaaminteeda.

Waxay intaas ku dartay in iyadoo ay jiraan caqabado, haddana ay dalalka kale wax ka baran karaan dowladaha Liberia iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ay ku jiraan haween hoggaamiyeyaal ah.

Magufuli waxaa lagu eedeeyay ugaarsasho iyo inuu dadka qaar xoriyadda ka qaaday. In booskiisa lagu beddelo ayaa loo arkay inay tahay qof isbeddel ku keeni karta hoggaanka dalkaas.

Balse xariggii dhowaan loo geystay hoggaamiyaha mucaaradka Freeman Mbowe oo loo heystay eedeymo la xiriira argagixisannimo, ayaa dadka qaar waxay ku abuurtay inay ku fekeraan in madaxweyne Samia ay sii waddo syaasadda ninkii xilka kaga horreeyay.

Si kastaba, hoggaamiyaha Tanzania ayaa difaacday tallaabadaas iyadoo sheegtay in eedeymaha Mbowe "aysan ahayn kuwo siyaasadeed" iyadoo sheegtay in baaritaan lagu waday tan iyo bishii September sanadkii hore.

"Waxaan ka shakisanahay, in isagoo og eedeymaha uu wajahayo, inuu is yiri haddii lagu xiro waxaad sheegan kartaa in laguu xiray sababo la xiriira inaad dabada ka rixeysay dastuur cusub," ayay tiri