Miyaa la sii daayay Amiiraddii Dubai ee "aabbaheed uu xabsi guriga geliyay"?

17 Daqiiqadood ka hor

Ololihii lagu doonayay in amiirad Latifa, gabadha hoggaamiyaha Dubai, ay xorriyaddeeda hesho ayaa la hakiyay, kaddib markii lagu arkay Iceland.

Balse ma cadda in ay Latifa, oo aan bulshada la hadlin, ay xor tahay iyo in kale.

BBC ayaa horraantii sanadkan baahisay muuqaal ay amiiraddu ku sheegeyso in aabbaheed uu xabsi guri geliyay.

Taas ayaa caro ka sababtay dunida, iyadoo Qaramada Midoobay ay ku baaqday in la caddeeyo in gabadhan 35 jirka ah ay nooshahay iyo in kale.