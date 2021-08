Qalalaasaha Tigray: Maxay Dowlad Deegaanka ugu baahatay 15-kun oo askari oo dheeraad ah?

44 Daqiiqadood ka hor

Xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa shaacisay in ay qoranaysay shan kun oo askari oo ku biiri doona ciidamada Liyuu Boolsika ee deegaanka.

Hadaba is weydiintu waxay tahay maxaa kallifay in haatan loo baahdo in ciidan intaa leeg la qoro?