Qalalaasaha Tigray: Itoobiya waxay la timid xeelad cusub oo ay u adeegsaneyso Dagaalka

24 Daqiiqadood ka hor

Sida ay qortay hay'adda, haweeney ayaa sheegtay in "kufsi wadareed loogu geystay carruurteeda horteeda."

Amnesty waxay sheegtay in ay heysto "caddeymo waaweyn" oo muujinaya in xad gudubyada galmada ay joogto ahaayeen tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee uu dagaalka billowday.

Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha waxa ay wareysatay 63 dumar ah iyo carruurtooda oo ka soo jeeda gobolka Tigray, kuwaas oo sheegay "in ay kufsadeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ama dagaalhayannada kale ee ka socda gobolka dariska ah ee Amxara ee garabka siinaya dowladda."

Qoraaga warbixintan ayaa BBC-da u sheegtay in markhaatiyaasha ay la kulmeen ay ku jiraan kuwii ugu darnaa ee ay abid maqasho, intii ay xirfaddeeda ku jirtay.

Haweeney 39 sano jir ah ayaa sheegtay in ay qabsadeen ciidamada Eritrea xilli ay la safreysay labo carruur ah oo ay dhashay.

Qaar ka mid ah haweenka ay wareysatay hay'adda Amnesty waxay sheegeen in la heystay dhowr isbuuc, marar badanna la kufsaday, inta badanna ay ahaayeen kufsi wadareedyo.

Ku dhawaad kalabar ka mid ah dumarka hadlay waxa ay eedeeyeen militariga Eritrea, oo ay sheegeen in ay geysteen tacaddiyada, waxayna sheegeen in arrintaas ay ku caddeyn karaan in ay ku hadlayeen luqadda Tigringa iyo direyska ciidamada ee ay xirnaayeen.