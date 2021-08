Guurka: Ma kufsi ayaa lagu tilmaami karaa haddii ninka uu xaaskiisa qasbo?

Culimada qaar maxay ka dhaheen in "ninka haddii uu xaaskiisa qasbo ay tahay kufsi"

Waxaa baraha bulshada Soomaalida qabsaday hadal ka soo yeeray gabadh lagu magacaabo Fatxiya Cabsiiye oo ka dooda arrimaha la xiriirira dumarka oo ku saabsanayd in lagu tilmamai akra iyo in kale kufsi haddii uu inka xaaskiisa xooga.

Xilli ay waraysi siinaysay mid ah warbaahinta maxaliga ee ka howlgala Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday Madaxbanaannida ee Somaliland ayaa waxay sheegtay in" haddii ninka uu xaaskiisa qasbo ama si xoog ah ugu tago loo arki kara kufsi."

Cusmaan Muuse oo ka mid ah dadka isticmaalaha baraha buslahda ee arrintan ka hadla ayaa yiri, "Dhaqanka qoraya hadii lays khasbo waa kufsi Diinteena kuma jiro waa dhaqan reer galbeed!, labada is qabana midkasta Diintu waxa ay siisay xuquuq u gooni ah oon dulmi lahayn!"

Culimada qaar maxay ka dhaheen arrintan?

"Dadka ka hadlaya arrinkan kama aysan hadlin dhaqanka Islaamka, laba qof oo is qabta oo xalaal isku ah, kufsi lama yiraahdo maxaa yeelay kufsiga marka la qeexayo, waxaa la yiraahda waa isku qasbid la isku qasbo laba qof oo aan xalaal isku ahayn oo mid ka mid ah uusan raali ahayn", ayuu yiri Sheekh Cabdi Xayi.

"Marka laba qof oo lammaane ah oo si xalaal ah isku qaba wixii dhexmara ma lagu tilmaami karaa kufsi? waa maya, la mana dhihi karo waa kufsi, mana haboona in la hadal hayo arrinkan, sababtoo ah Soomaalideena dhaqankeeda wuxuu yahay in laga xishoodo arrimaha la xirrra sariirta qoyska," ayuu yiri Sheekh Cabdi Xayi.

Sheekha oo isla qodobkan ka hadlaya ayaa sidoo kale yiri: "Diinteena waxay qabtaa in gabadhu haddii ay seygeeda u diido in malaa'igta ay lacnadaysa, waxaana loo leeyahay waa in aysan u diidin, lamana dhihin waa inuu ninka xoog uga qaato, balse waxaa loo raray cinqaab kale oo xaga Ilaahay ah, laba qof oo isqaba waxa ka dhexeeya iyaga ayaa tartiibtooda u dhamaysanayo, wixii dhexmarana kufsi lama dhihi karayo."