Khalifa Haftar: Janaraalkii ay ciidamada Turkiga jebiyeen oo soo laba kacleeyay

32 Daqiiqadood ka hor

Waxaa lasoo tabiyay in Hafter uu amarro siiyay ciidamadiisa, qaar ka mid ah saraakiishana uu dalacsiiyay

Wargeysyada Carabta ayaa falanqeynaya hadal dhawaan kasoo yeeray Janaraal Khalifa Haftar oo ah "in ciidamadiisa aysan wax mas'uuliyad ka qaadi doonin Liibiya mid magac shacab leh iyo mid kale toona," arrintaas oo tooshka ku ifineysa warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in uu soo saaray go'aanno uu amar ku siinayo hoggaanka ciidamadiisa iyo in uu qaar ka mid ah saraakiisha dallacsiiyay.