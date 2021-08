Jarmalka: Kumannaan qof oo dib loo tallaalayo kadib markii lagu muday "biyo cusbo leh"

Mas'uuliyiinta waqooyiga Jarmalka ayaa ugu baaqay in ka badan sideed kun oo qof in markale ay qaataan tallaalka Covid-19, kadib markii laga shakiyay in kalkaaliso ay dadkaas ku muday dareeraha saline ee ka kooban biyaha iyo cusbada halkii ay ka siin lahayd tallaalka.