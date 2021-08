Qaramada midoobay oo bogaadisay hannaanka doorashada Soomaaliya

36 Daqiiqadood ka hor

James Swan oo khamiisti golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyey hannaanka doorashada Soomaaliya waxa uu sheegay in wixi ka dambeeyey heshiiskii May 27-keedii Ra'isal Wasaare Roble "uu muujiyey hoggaamin wanaagsan iyo hindise ku aaddan in geeddi socodki hore la dhaqaajiyo" isgaa oo kulammo joogto ah la yeelanayey hgoggaanka dowlad goboleedyada Soomaaliya.