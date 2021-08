Dagaalka Afgaanistaan: Siday Taalibaan sida degdega ah ugu qabsanayaan dhul ballaaran?

Waxaa la qiyaasayaa in Taalibaan ay dagaalyahannadoodu gaarayaan illaa 60,000 oo dagaalyahan

Xawaaraha ay Taalibaan ku socoto oo ay ugu ruqaansanayso deegaannada Afgaanistaan ayaa u muuqda in dad badan ay la yaaben - iyadoo caasimad goboleeyaduna ay u muuqdaan kuwo si fudud gacantooda u soo galaya.

Todobaadkan, warbixin la dusiyay oo uu lahaa sirdoonka Mareykanka ayaa waxaa lagu qiyaasay in magaalada Kabul uu dagaalku ku soo gaari doono muddo todobaadyo ah, dowladduna ay ku burburi doonto 90 casho.

Quwadda Taalibaan

Hasayeeshee dhabtu waxa ay tahay in dalkaas uu marwalba la daalaa dhaco inuu gaaro bartilmaameedkiisa ku aaddan qoroshada ciidammada.

Jack Watling oo ka tirsan mac-hadka the Royal United Services Institute, ayaa sheegaya in xitaa milateriga Afgaanistaan weligiiba muusan hubin inta ay la eg tahay tiradiisa rasmiga ah.

Waxa uu intaasi ku daray in dhibaatooyin ay ka jirtay in qalabka la ilaaliyo iyo weliba niyadda ciidammada, kuwaas oo badanaaba loo diro deegaanno aanay joogin qabiilkooda amaba aanay wax xiriir qoys ah kulahayn.

Badanaaba waa ay adag tahay in la cabbiro quwadda Taalibaan.

Sida ay sheegtay Xarunta Ladagaalanka Argagixisada Mareykanka ee West Point, ciidammada Taalibaan waxa ay gaarayaan illaa 60,000 oo dagaalyahan. Haddii lagu daro maleeshiyaadka kale iyo taageerayaashoodana waxaa suuragal ah in tiradu ay dhaaftaba 200,000.

Hasayeeshee Dr Mike Martin, oo hore uga tirsanaan jiray milateriga Britain oo baaray taariikhda colaaddii Helmand kuna soo bandhigay buuggiisa An Intimate War, ayaa ka digay halista ah in Taalibaan lagu tilmaamo urur wayn.

Waxa uu ku doodayaa "Taalibaan waa sida iskaashato madax bannaan oo leh ganacsi ballaaran aadna isugu dhaw - ayna u badan tahay in xaalkoodu uu ku meelgaar yahay - kuwaas oo midba midka kale uu walaayadda u dhiibtay".

Waxa uu sheegayaa in dowladda Afgaanistaan-na ay la dageen ururaysi, oo taariikhda dalkaas ayaa waxa ay tilmaamaysaa sida qoysaska, qabaa'illada iyo xitaa saraakiisha dowladda ay isku gadgadiyaan - iyagoo badanaa maanka ku haya sidii ay u badbaadi lahaayeen.

Helitaanka hubka

Waxa ay heshay balaayiin doolar oo ay isaga bixiso mushaarka ciidammada oo misana ay agab milateri ku soo iibsato - dhaqaalahaas oo intiisa badan uu Mareykanku bixiyay. Warbixintii July 2021 uu soo saaray SIGAR ayaa waxaa lagu sheegay in in ka badan $88 bilyan lagu kharash gareeyay ammaanka Afgaanistaan.

Hasayeeshee waxa ay intaasi ku dareen walaaca ah "su'aal ka taagan in lacagtaas si wanaagsan loo isticmaalay, taas oo jawaabteeda laga dheehan doono waxa ka soo baxa dagaalka gudaha dalkaas ka soconaya."

Taas oo horseedday in ciidammada cirka ee Mareykanka ay ka qeybqaatan duqeynta dhanka cirka ah ee dagaalkii dhawaan ka dhacay sida magaalada Lashkar Gah, taas oo ay Taalibaan soo weerrareen. Welise ma cadda mudada uu Mareykanka sii wadi doono taageerada noocaas oo kale ah.

Afgaanistaan waxaa yaal hub badan kuwaas oo dalka loogaga tagay kaddib dagaalkii Midowgii Soofiyeet, Taalibaannada waxa ay mujiyeen in xitaa ay ka adkaan karaan ciidammo wata hub casri ah.

Diiradda saaran waqooyiga iyo galbeedka

Ben Barry, oo ah janaraal ka tirsanaan jiray ciidammada Britain haatanna ka tirsan Mac-hadka the Institute of Strategic Studies, ayaa qiraya in guusha Taalibaan ay tahay mid fursad ku salaysan, hasayeeshee waxa uu intaasi ku daray: "Haddii aad qori rabtid qorshe olole waxaan anigu la iman lahaa qorshe midkan ka wanaagsan."