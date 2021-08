Dhallaankii ugu yaraa adduunka oo laga saaray isbitaal muddo lagu hayay

Saacad ka hor

Dhaqaatiirta ayaa sheegay in caafimaadkeeda iyo horumarkeeda ay hadda wanagasan yihiin isla markaana adeegyadii loo qabtay ay ku filanyihiin taas oo sababtay in laga saaro Isbitaalka.Balse Yu Xuan ayaa weli qabta cudur ku dhaca sambabka oo ah mid raaga waxayna u baahan doontaa in laga caawiyo neefsashada. Si kastaba ha ahaatee, dhakhaatiirta NUH ayaa sheegaya in la filayo inay ka fiicnaato xanuunkaas.