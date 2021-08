Dagaalka Afgaanistaan: Taalibaan oo la wareegtay magaalooyinka muhiimka ah ee dalka, Kabul-na qarka u saaran

Saacad ka hor

Madaxweyne Joe Biden oo wajahaya dhaleecayn xooggan oo ku aaddan amarkii ay ciidammada Mareykanka uga soo baxeen waddanka Afgaanistaan, ayaa sheegay inuusan qiil u helayn in "Mareykanku uu abid bartamaha kaga jiro colaad sokeeye oo dal kale ka taagan."

Bayaan qoraal ah ayuu Mr Biden ku sheegay in xitaa haddii 5 sanadood oo kale ay sii joogi lahaayeen ciidammadu aanay waxba isbadeli lahayn haddii milateriga Afgaanistaan uusan dalkiisa haysan karayn.

Maxaa ka dhacay Jalalabad?

Wararka soo baxayay maanta oo Axad ah ayaa waxa ay sheegayaan in Taalibaan ay qabsadeen magaalada iyadoo aanay xitaa hal xabbad ka dhicin.

"In waddo loo banneeyo Taalibaan ayaa ah wadada kaliya ee lagu badbaadin karo nolosha dadka rayidka ah."

Qabsashada Jalalabad ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Taalibaan ay la wareegtay waddooyinka waddanka Afgaanistaan ku xiriiriya dalka dariska ah ee Pakistan.

Abas Ebrahimzada, oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Balkh, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in ciidammada qaranka ay yihiin kuwa ugu horreeyay ee isdhiibaya, arrintaas oo markii dambe horseedday in ciidammada gacansaarka la leh dowladda iyo maleeshiyaadka kalaba inay niyad jabaan.