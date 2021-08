Cabdi Rashiid Janan oo mar kale soo rogaal-celiyay

Saacad ka hor

Cabdirashiid Xasan Cabdinuur,(Janan) ayaa beeniyay warar soo baxayay maalmihii u dambeeyay oo ku saabsanaa in uu baxsad ku jiro.

Cabadi Rashiid oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aysan jirin in uu baxsaday islamarkana uu doonayo in doorashada dalka uu ka qeyb galo.