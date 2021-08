Taariikhaha murugada leh ee ay Afqaanistaan soo martay

1973 - Maxamed Daa'uud ayaa xukunka kula wareegay afgambi wuxuuna ku dhawaaqay jamhuuriyad. Wuxuu isku dayaa inuu iska horkeeno so iyo awoodaha reer Galbeedka.

Waxaa awoodda la wareegay Xisbiga Dimuqraadiga Dadka laakiin waxaa curyaamiyay isqabqabsi iyo gacan ka hadal iyo in uu wajahayay kooxo mujaahidiin ahaa oo taageero ka helayay Mareykanku.

Faragalintii Soofiyeetka

Ciidanka casaa oo quustay

1996 - Taliban ayaa la wareegtay gacan ku haynta Kabul waxayna shaaciyeen in dalka ay diinta islamka ku xukumi doonaan taasi oo ay ka mid tahay in dadka dhagax lagu dilo iyo in gacmaha laga gooyo.