Turkiga oo go'aan ka qaatay arrinta Afghanistan iyo Taalibaan

Saacad ka hor

Hase yeeshee qabsashada Taalibaan waxaa la saadaalinayay in aysan usoo dhakhsanin sida ay hadda kadiska u noqotay.

"Suurtagal nooma aha inaan tallaabo kale ku qaadno Afghanistan"

Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Turkiga ayaa BBC-da u sheegay in marka la eego sida ay xaaladda isku baddashay aysan Turkiga macquul u ahayn inuu ku dhaqaaqo qorshihiisii ku saabsanaa inuu la wareego garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.

Ankara ayaa ku gooddineysay in ay qabsan doonto garoonka xitaa haddii Taalibaan ay gudaha u galaan caasimadda. Madaxda Taalibaan ayaase ku gacan seyray arrintaas, iyagoo sheegay in ciidan walba oo shisheeye ah ay la dagaallami doonaan.

Sida kaliya ee Turkiga uu ula wareegi karo garoonka diyaaradaha waa in uu heshiis arrintaas ku aaddan ka dhasho kulanka ay la leeyihiin hoggaamiyeyaasha Taalibaan.

Sarkaalka la hadlay BBC-da ayaa sheegay in wali ay waqti hore tahay in go'aan rasmi ah laga qaato xaaladda Afghanistan marka la eego dhaqdhaqaaqa Taalibaan iyo joogitaanka ciidamada NATO.

Maxay Taalibaan u diidday inay heshiis la gasho Turkiga?

Mareykanka ayaa taageeray in ciidamada Turkiga ay tagaan garoonkaas, kaddibna waxaa billowday in Taalibaan ay hadallo kulkulul jeediso.

Xukuumadda Ankara ayaa aaminsan in xaaladda ay xumeynayaan dalal shisheeye oo kasoo horjeeda in Turkiga uu ku lug yeesho dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Kabul iyo in uu saameyn ku yeesho Taalibaan.