Sooyaalka madaxweynaha la doortay ee Zambia

36 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha la doortay oo ah hogaamiyaha xisbiga United Party for National Development (UPND) waxa dadku badanaa u yaqaanaan HH. Wuxu ka dhashay qoys sabool ah ka dib waxa u suurto gashay inuu deeq waxbarasho ka helo Jaamacadda Zambia ka dibna wuxuu ka qalin jabiyey Jaamacadda Birmingham ee Ingiriiska oo uu ka qaatay shahaadada labaad ee MBA.

Wuxuu codbixiyeyaasha u sheegay in ay u baahan yihiin ganacsade tanaaday oo fahmaya sida dhaqaaluhu u shaqeeyo in uu hogaanka u qabto dalkaa macdanta copper-ka hodanka ku ah. Wuxuu sidoo kale adeegsaday sooyaalkiisa beeralaynimo si uu u soo jiito codadka beeralayda dalka isaga oo sheegay in uu Zambia ka dhigi doono dal gobolka quudiya.