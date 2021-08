Garoonka Kabul: Goobjooge ka warramay wixii ka dhacay garoonka diyaaradaha

Waxaa jira warar sheegaya in rasaas laga maqlay gudaha garoonka ay dad ku dhinteen halkaas. Maraykanka ayaa sheegay in ciidankiisu uu toogtay laba qof oo hubaysan. Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay shan qof.

"Qof Maraykan ah oo aan la shaqeeyo ayaa farriin ii soo diray oo ii sheegay in aan tago garoonka si aan u helo fiisaha gaarka ah ee ii sahlaya in la qaado. Waxaan is raacnay laba saaxiibbaday ah oo Maraykanka la shaqeynayay. Muwaadiniinta Maraykanka ayaa ka talo bixin kara Afghaaniyiinta la siinayo fiisaha gaarka ah," ayuu yiri goobjoogaha.