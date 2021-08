Afghanistan: “Dhammaan shaqaalihii dumarka ahaa ayaa ka tegay huteelkayga”

Saacad ka hor

Milkiilaha huteel ku yaal caasimadda ayaa BBC u sheegay in 28 kamid ah ciidamada Taliban ay cunno u soo doonteen maqaayaddiisa, taasoo dhalisay in shaqaalaha goobta ay dareemaan cabsi.

"Eeg, waxaan rabnaa in aan xaqiijinno amniga goobtan, cid kastana wey sheegan kartaa in ay tahay Taliban, marka na tusa aqoonsi muujinaya in aad tihiin Taliban si aan u hubino heybtiina," ayuu ragga hubaysan u sheegay madaxa ilaalada huteelka.