Colaadda Afghanistan: Afhayeenka Taliban oo markii u horreysay wejigiisa caalamka tusay

52 Daqiiqadood ka hor

Zabihullah ayaa ka jawaabay su'aalo kala duwan oo uga yimid weriyayaasha goobta ku sugnaa, waxaana hadalkiisa kamid ahaa in xuquuqda dumarka ay u ilaalin doonaan "si waafaqsan shareecada Islaamka".

Inta badan weriyayaasha meesha joogay waxaa u muuqday arrin kale oo muhiim ah; taasoo ah in markii u horreysay ay arkeen wejiga afhayeenka. Sanado badan waxa ay maqli jireen codkiisa oo keliya.

Afhayeen Zabihullah ayaa xilligaas sheegay in Menapal "lagu dilay weerar gaar ah".

Weriyayaal badan ayaa ka hadlay in markii u horreysay ay wejigiisa arkaan Zabihullah, waxaana ka mid ah rug-cadaaga BBC ee John Simpson oo ku tilmaamay nin "xoogaa qunyar socod ah oo wanaagsan".

Sidoo kale waxaa arrintaa ka hadlay weriye Sharif Xasan oo ka tirsan wargeyska The New York Times.

Sanado badan ayaa waxaa su'aal la geliyay in ninka aan wejigiisa la arag uu yahay qof qura mise dhowr qof oo isu cod e

Weriyaha BBC ee arrimaha caalamka, Lyse Doucet, ayaa sheegtay in tuhunkaas uu xoogganaa ka hor inta aysan soo bixin baraha bulshada ee Zabihullah laga wici jiray telefoonnada landline-ka.

Qaar kamid ah weriyayaasha ayaa sheegay in ninka wejigiisa ay arkeen uu da' ahaan u muuqdo inuu ka yar yahay qofkii ay codkiisa maqli jireen.

"Waxaa sanado badan jiray tuhun ah in Zabihullah uu yahay magac la sameeyay oo ay dad badan ku isu bedbedalaan. Hadda waxaan ogaanay in ninkan uu yahay Zabihullah Mujahid, waxaa se dhici karta in uusanba ahayn?" ayay tiri Doucet.