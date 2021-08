Afghanistan: Hadallada xaqiiqda aan ahayn ee Biden uu ka sheegay Afghanistan

Saacad ka hor

1- "Howlgalkeenna Afghanistan waligiis looguma talogalin inuu noqdo dowlad dhisid"

Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in ujeeddada ka dambeysay tallaabadii uu Mareykanka ku galay Afghanistan ay "waligeedba ahayd sidii looga hortagi lahaa weerarrada argagixisada ee ku wajahnaa dalka Mareykanka," iyo "in aan marna loogu talo galin in ay qeyb ka noqoto howl la xiriirta sameynta dimuraaddiyad mideysan oo ka hirgasha dalkaas".