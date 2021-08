Qalalaasaha Afghanistan: Sida uu Mareykanka u daawanayay Taalibaan oo ku guuleysaneysa dagaalka

11 Daqiiqadood ka hor

"Waxyaabihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxay muujinayaan in mar walba aannaan guuleysaneynin, waxaa hubaal ah in aannaan ahayd dad mar walba dhammeystiran, laakiin qalbiyadeenna ayaa wanaagsan," ayuu yidhi Conor Lamb, oo ka tirsan xildhibaannada Aqalka Wakiillada Mareykanka, xilli uu halkaas ka jeedinayay khudbad.

"Waxay ahayd xaalad aad u adag. Mar walba waxaad dooneysaa inaad ogaatid in waxa aad sameyneysid ay leeyihiin ujeeddo iyo micno, balse ujeeddada iyo micnaha kuma imaadaan oo kaliya guul. Waxaan aaminsanahay in mararka qaar ay ku imaadaan in wax la huro iyo in khibrad la helo," ayuu yiri Kabtan Caskey.