Afafka Afrika ee lumay: Sida luuqadda Ingiriiska ay u lumisay luuqadaha dadyowga Afrika

43 Daqiiqadood ka hor

Waxay awoodaa in ay ku hadasho luuqadahaasi oo dahan, in ay ku hadashana waxay ku xiran tahay hadba qofka ay la hadleyso.

"Marka aan hooyaday u raaco maqaayad, oo ay maqlaan iyada oo ku hadlayso luuqadda Xhosa ama Sotho, waxay si durbaba is oranayaan kuwaan uma aysan imaan in ay cunno qaali ah iibsadaan.

Mamnuucidda luuqadda Pidgin'

Ma awoodo in ay si toos ah ugu hadasho luuqadahaasi iyada oo aan ku soo darin ereyo badan oo Ingiriis ah, waxayna haatan u aragtaa luuqadda Ingiriisiga in ay tahay mid gumeysi ah.

In kasta oo qiyaastii 2,000 oo luuqadood looga hadlo guud ahaan qaaradda Afrika, haddana waxaa jira in luuqadaha Ingiriiska iyo Faransiis - luuqadaha waddammadii gumeystay inta badan Afrika - loo arko in ay yihiin kuwa guusha lagu gaaro, taasina ay keentay in dadka qaar ay iska daayaan luuqadahooda hooyo.