Afghanistan: Shaqsiyaadka caanka ah Afghanistan oo wali dagaal kula jira Taliban?

35 Daqiiqadood ka hor

Talaadadii, Saleh ayaa sheegay in uu yahay sii hayaha xilka madaxwaynaha ka dib markii Ashraf Ghani uu dalka ka cararay.

Hadda wiilkiisa, Ahmad Massoud ayaa muuqaal uu soo dhigay Facebook ku sheegay in uu ku sugan yahiin Panjshir, dad badanna ay garab ka haystaan.

Waxaa sidoo kale jiro warar sheegaya in gobolka Kunar lagu dhaawacay illaa 3 dhilinyaro ah.

Dhanka kale madaxwaynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku sii sugnaan donaan Afghanistaan, illaa waqtga kama dambeysta ee loo qabanayo, iyo in haddii loo baahdo waqti dheeraad si qof walba oo Mareykan ah oo dalkaasi ku sugan halkaasi looga soo saaro.

Wareysi uu siiyay telefishinka ABC News, Joe Biden waxaa uu ku sheegay in Taliban ay fasaxayaan dadka Mareykanka ah in ay dalkaasi ka so baxaan, balse ay dhibaato kala kulmayaan sidii dalka looga soo saari lahaa dadka reer Afqaanistaan ee Mareykanka horey ula soo shaqeeyay.