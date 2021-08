Qalalaasaha Tigray: Turkiga ma wuxuu doonayaa in uu dhexdhexaadiyo Abiy iyo TPLF?

10 Daqiiqadood ka hor

Erdogan ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in dalka "nabadda iyo midnamdiisa ay muhiim tahay".

Madaxwaynaha Turkiga ayaa farta ku fiiqay in ay diyaar u yihiin in ay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa dagaalka dalka Itoobiya.

"Waxaan diyaar u nahay in aan ka qeyb qaadano sidi xal waara loogu heli lahaa dhibaatada, taasi oo ay ku jirto dhexdhexaadinta," ayuu yiri.

Abiy ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu ku dhisnaanayo "is ixtiraam iyo is aamin leh".