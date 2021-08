Taliban: Afar dal oo ka faa'idaya "Jabka" reer Galbeedka ee Afghanistan

Balse waxaa jiro dalal aan ka walwalsaneyn in ay sii wadaan xiriirka ay la leyihiin hogaamiyayaasha Taalibaan ee hadda maamulaya Afghanistan.

Waxaa muuqato in dalalkan ay ka faa'ideysanayaan cabsida Mareykanka iyo xulufadiisa ay muujiyeen tan iyo markii Taalibaan xukunka la wareegeen.

Dalalkaas waxaa ka mid ah Shiinaha, Ruushka, Pakistan iyo Qatar. Maxay tahay sababta aysan dalalka uga walwalsanayn in Taliban ay xukunka la wareegto?

Ruushka ayaa la shegay in uu gacan saar la lahaa Taliban

Ruushka

Ka dib markii xukunka laga tuuray dowladda Afghanistan, waxaa socday olole qarsoodi ah oo la sheegay in lagu gaarayay Taliban, taasi oo faa'iido u leh madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.

Qoraal ahaan kooxda waxay mamnuucday Moscow, illaa iyo hadda dowladda Ruushka ma aysan caddeyn mowqifkeeda ku aadan in ay ururkan u aqoonsanayaan dowladda sharciga ah ee Afghanistan iyo in kale.

Laakiin bayaan uu toddobaadkan soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu shaaciyay in Ruushka uu wada-hadallo la bilaabay Taalibaan, oo ay sheegeen in ay "bilaabeen in ay soo celiyaan kala dambayntii" Kabul iyo qaybaha kale ee dalka.