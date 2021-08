Waa kuma wiilka Nabbi Maxamed NNKHA awoowaha u yahay ee ay Shiicadu u baroor diiqdo?

Muslimiinta Sunniga waxey 10 Bisha Sako ( Muxaram) uga dhigantahay maalin farxadeed oo loo dabaaldago guushii Nabi Muuse, Nabada galyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee, uu ka guuleystay Fircoonkii Masar ka talinayay, isaga oo ka tallaabiyay qoladii uu ka dhashay ee reer Banii Israaiil badda Cas, kadib markii Eebe marinno uga dhambalay badda dhexdeeda, halka Fircoon iyo colkiisii badda lagu hafiyay, iyaga oo is leh haleela oo nolosha ku soo qabta Muuse iyo qoladii uu ka dhasheyba; sidaa darteed Muslimiinta Sunnadu waxey maanta oo kale, oo ay u yaqaannaan maalinta Caashuurada, ku maamuusaan soon sunno ah.

Waa Kuma Al- Xuseyn?

Dhimashadii Al-Xuseyn Bin Cali

Muranka labada nin waa Al-Xuseyn iyo Yaziid e, ayaa salka ku hayay hardan siyaasadeed oo ku qotomay cidda dowladda Islaamka xukumeysa iyo qaabka ay xukumeyso. Al-Xuseyn ayaa isagu diiday in uu u hogaan samo xukunka Yaziid Bin Micaawiya oo uu u arkayay in uusan sifo sharci ah ku imaan, maadaama uu aabihii oo Mucaawye ahaa uu si dhaxal ahaan ah xukunka ugu wareejiyay.

Al-Xuseyn wuxuu rumeysnaa in Mucaawiye uu ka baxay heshiiskii uu lagalay Al-Xasan Bin Cali sanadkii 41 hijriga oo ku beeganaa 661tirsiga Miilaadiga, kass oo dhigayay in Mucaawiye marka uu geeriyoodo talada la dhexdhigo Muslimiinta si ay aayahooda uga tashadaan, cidda ay rabaanna u doortaan. Hayeeshee Mucaawye markii uu sii dhimanayay ayuu ka dardaarmay in wiilkiisa Yaziid ah xukunka lugu wareejiya, taasina waxey keentay in Al-Xuseyn iyo rag kale oo C/llahi Bin Zubeyr kamid yahay ay falaagoobaan oo markaa Xoog lugu maqooniyo si falaagonimadkooda loo soo afjaro.