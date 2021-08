Sida hubka Mareykanka ay gacanta ugu galeen Taalibaan

Saacad ka hor

Qabshada Taliban ee Afgaanistaan waxaa u dheer inay kayd hub ah ka heshay Mareyka, Sida laga soo xigtay wargayska 'Hindustan Times' ee ka soo baxa Ingiriiska, Aqalka Cad ayaa Talaadadii qirtay in Taalibaan ay la wareegeen hub badan oo uu Maraykanka lahaa ka dib qabsashadii Afghanistan.

La -taliyaha Amniga Qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa yiri, "Wali ma cadda halka ay ku baxeen dhammaan agabkii milateri laakiin waxaa hubaal ah in qeyb weyn oo ka mid ah hubkaasi ay gacanta u galeen Taalibaan."

Jake Sullivan ayaa sheegay in hubka militariga oo malaayiin doollar ku fadhiya looga tago cadowga ay muujineyso sida ay u adag tahay in Madaxweynaha Mareykanka uu soo afjaro dagaalka 20-ka sano socday.

Wuxuu u sheegay in diyaaradaha Black Hawks la siiyay dowladda Afghanistan si ay ula dagaallanto Taliban. Laakiin ciidamada ammaanka ee dawladda ayaa si degdeg ah u qiray guul -darrada ay kala kulmeen gulufka Taalibaan waxayna gacanta u geliyeen hub badan iyo helikobtarro.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa qirtay in guusha degdegga ah ee ay Taalibaan gaartay ay "aad u dhibsan doonaan" dad badan oo Mareykan ah oo xiriir la leh Afghanistan.

Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in ujeeddada ka dambeysay tallaabadii uu Mareykanka ku galay Afghanistan ay "waligeedba ahayd sidii looga hortagi lahaa weerarrada argagixisada ee ku wajahnaa dalka Mareykanka," iyo "in aan marna loogu talo galin in ay qeyb ka noqoto howl la xiriirta sameynta dimuraaddiyad mideysan oo ka hirgasha dalkaas".