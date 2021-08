Qaramada Midoobey oo "cadaab" ku tilmaantay xaaladda gobolka Tigreeda

Saacad ka hor

Antonio Guterres ayaa xaaladda ka jirta gobolkaasi Tigreeda ku tilmaamay "cadaab", wuxuuna sheegay in hay'adaha samafalku ay u baahan yihiin in shuruud la'aan loo ogolaado in ay gobolkaasi ka hawlgalaan.

Guterres oo wariyeyaasha kula hadlayay magaalada New York, ayaa sheegay in awood milatari aan marnaba lagu xallin karin colaadda gobolkaasi ee ku fidday gobollada deriska ah.

Amnesty waxay sheegtay in ay heysto "caddeymo waaweyn" oo muujinaya in xad gudubyada galmada ay joogto ahaayeen tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee uu dagaalka billowday.

Colaadda Itoobiya ayaa horraantii bishan yeelatay weji cusub kaddib markii ra'iisalwasaare Abiy Axmed uu ugu baaqay shacabka in ay ku biiraan militariga, si ay ula dagaallamaan xoogagga Tigreeda, waxa uu sidoo kale ciidamada Tigreeda ku eedeeyay in ay qoranayaan carruur askartooda ka mid noqonaya, in ay dumarka kufsadaan iyo in ay hor istaagaan gargaarka bani'aadannimo.