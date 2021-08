Taalibaan: Cashirrada ay Shabaabka, Boko Xaraam iyo kooxaha kale ee Afrika ay ka barteen Taalibaan

10 Daqiiqadood ka hor

"Waynu guuleysaneynaa," ayuu yiri Iyad Ag Ghaly, oo is barbar dhigaya ciidamada shisheeye ee laga saaray Afghanistan iyo go'aanka uu Faransiisku ku yareynayo militarigiisa ku sugan gobolka Galbeedka Afrika ee Saaxil.

Cabsi ka jirta Mali

Waxaa jira walaac ku aaddan in ciidamada Mali, oo ah kuwo aan tababarneyn qalab fiicanna heysan, ay awoodi waayaan inay xakameeyaan kooxaha jihaad doonka ah.

"Dad badan ayaa ka cabsi qaba in xaaladdu ay la mid noqoto tan [Afghanistan]," ayuu yiri Bouraima Guindo, oo ah tifaftiraha sare ee wargeyska Le Pays oo ka soo baxa Mali.

"Joogitaanka ciidamadan shisheeye waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah haddii ay berri baxaan, xaaladdu sidan way ka khatarsanaan doontaa."

Soomaaliya oo uu waqtigu ka dhammaanayo

Walaac ayaa sidoo kale ka taagan Soomaaliya, taas oo lagu sameeyay is barbardhigga ugu weyn ee Afghanistan.

Hadafku wuxuu ahaa in xididdada loo siibo kooxda iyadoo dowladda la siinayo waqti ay cagaheeda isugu taagto.

Balse sida Afghanistan oo kale, waxaa jira eedeymo badan oo ku saabsan musuqmaasuq. Sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo sanadkan ka dhacay caasimadda oo ku aaddan doorashada dib loo dhigay, taas oo sababtay in qeybo ka mid ah ciidamada ammaanka ay iska hor yimaadaan.

Ilham Gassar, oo la taliye dhanka arrimaha siyaasadda u ah howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in saaxiibbada caalamka ay diiradda saarayeen burburinta al-Shabab, ee aysan diiradda saareyn di u dhiska dalka.

"Diiraddu marnaba ma aysan saarneyn in la wanaajiyo nolosha Soomaalida lana abuuro hannaan iyo nagaasho," ayay tiri.

Samira Gaid, oo ah madaxa machadka Hiraal Institute, ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay ka daran yihiin kuwa Afghanistan marka ay timaaddo iska caabbinta weerarrada kooxda.

Balse xitaa gudaha Soomaaliya diiraddu way ka wareegtay sida iyo goorta la soo afjarayo caawinaadda shisheeye.

Xalka siyaasadeed

Waxaa jirta aragti laga siman yahay oo ka jirta Afrika taas oo ah in howlgallada militari aysna ku filneyn wax ka qabashada howlaha xagjirnimada loona baahan yahay in wax badan laga qabto si xal siyaasadeed loo helo - xitaa haddii ay noqoto in lala xaajoodo kooxaha.