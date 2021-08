Afgaanistan: Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha ee Kabul

9 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, US Marine Corps/Reuters

Digniin amni oo soo baxday Sabtidii ayuu Mareykanku ku sheegay in muwaadiniintiisa aanay iman garoonka sababo la xiriira "suuragalnimada halis amni oo ka dhacda albaabada garoonka".

Dad tira badan ayaa maalinwalba isugu soo baxa afaafka hore ee garoonka, kuwaas oo ka raja qaba in loo ogolaado inay duulaan. Dadkii la soo shaqeeyay Mareykanka iyo xulafadiisa, iyo dadka u ololeeyay arrimaha sida xuquuqda bini'aadamka, ayaa ka cabsi qaba in Taalibaan ay ka aargoostaan haddii aanay dalka isaga bixin.

Sikastaba xaalku ha ahaadee, Stuart Ramsay oo ah weriyaha Sky New Kabul uga soo warrama, ayaa sheegay in dadka ku sugan afaafka hore ee garoonka oo kumannaan qof gaaraya "la laayay", iyadoo ciidammada Britain ay dadkaas tirada badan ka soo dhex saareen kuwa halista ku jiray.

Waxa uu ku tilmaamay waxa dhacay "maalintii ugu xumeyd" isagoo intaas ku daray inay rumaysan yihiin in dad ay goobta ku dhinteen.

Shir jaraa'id oo ay Sabtidii qabteen wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayey ku sheegeen in 17,000 oo qof laga soo duulilyay garoonka diyaaradaha, oo ay ku jiraan 2,500 oo muwaadiniin Ameerikaan ah.

Sarkaal ayaa sheegay in "tiro yar" oo Ameerikaan ah iyo Afgaaniyiin oo uu Mareykanku doonayo inuu dalkaas ka soo saaro ay dhibaato wajaheen. Kiisaska qaar, dadkaasi ayaa la garaacay mar ay u socdeen garoonka diyaaradaha.

Dowladda Jarmalka ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in garoonka uu weli yahay "halis wayn in la galana ay badanaa adag tahay", halka wasaaradda arrimaha dibadda ee Switzerland ay ku dhawaaqday in xaaladda ammaanka "ay sii xumaatay saacadihii la soo dhaafay" waxa ayna dib u dhigtay dad ay garoonka Kabul ka soo daadgurayn laheyd.