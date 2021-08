AMISOM: "Toddobadii qof ee aan ku dilnay deegaanka Golweyn ma ahayn Al-Shabaab"

53 Daqiiqadood ka hor

Hawlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM ayaa sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen lagu ogaaday in toddobo qof oo dhawaan ay ciidamadoodu ku dileen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ahaayeen dad rayid ah oo aysan ahayn xubno ka tirsan Al-Shabaab sidii AMISOM ay horey u shaacisay.

War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi la baarayo isla markaana askartii geysatay dilka lala xisaabtami doono.

Egelada dadkan la laayay ayaa indhawaaleba diidanaa in la aaso meydadkooda ilaa iyo inta AMISOM ay ka qiraneyso dilka eheladooda.

AMISOM waxa ay sheegtay in baareyso wararka sheegaya in ciidamadoodu ay lahaayeen mas'uuliyadda dilka toddobadaasi qof ee rayidka ahi ee lagu dilay deegaanka Golweyn.

Sidoo kale waxay sheegtay in tan iyo markii ay arrintaasi dhacday, hoggaanka AMISOM uu la kulmay cuqaal, xubno ka tirsan bulshada iyo mas'uuliyiinta dowladda, kuwaa oo sida ay sheegaty ay u caddeeyeen in aan marnaba la aqbali karin falal dambiyeedyada ay ciidamadu u geystaan dadka rayidka ah.

AMISOM waxa ay intaasi ku dartay in baaritaanka iyo dabagalka dhacdadaasi loo saaray guddi baaritaan oo ka kooban toddobo xubnood oo durbaba billaabay baaritaankooga.

AMISOM waxay sheegtay in si toos ah ay ula shaqeynayso dowladda Soomaaliya iyo qoysaskii dadkooga la laayay, iyadoo baaritaanka la soo afjari doono 6-da bisha Sebteembar ee sanadkan, la shaacin doono magacyada askartii dilkaasi geysatay isla markaana la ciqaabi doono - waa haddii baaritaanka haatan billaabayana lagu xaqiijiyo in ay dilkaasi geysteen.

Guddiga baaritaanka sameynaya ayay AMISOM sheegaty in uu eegi doono sida ciidamada AMISOM ay ugu lug yeesheen dilka toddobadan qof ee rayidka ah iyo xaaladda keentay dilkooga.

Guddigu wuxuu sidoo kale soo jeedin doonaa in magdhow la siiyo qoysaska dadka laga laayay - waa haddii ay caddaato in ciidamada AMISOM ay dilkaasi geysteen iyo sidii mustaqbalka aysan arrintan oo kale u dhici lahayn.

War-saxaafadeedka AMISOM ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Uganda ay madaxda hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, u xaqiijisay in maxkamad milatari gudaha Soomaaliya lagu saari doono askarta ay ku caddaato in ay dilkaasi geysteen.