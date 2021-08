Aroos dad badan ka yaabiyay oo ka dhacay mid ka mid ah dalalka Afrika

26 Daqiiqadood ka hor

Mid ka mid ah taariikhyahannada ayaa BBC -da u sheegay in aroos u dhexeeya qoyka madaxweynaha iyo qoysaska boqortooyada uu ahaa mid aan horay uga dhicin Nigeria.

Lamaanaha is -guursaday ayaan ka soo qeybgalin xafladdaas.

Weriyaha BBC ee Nigeria Isxaaq Khaalid ayaa sheegaya in sawirrada arooska ka hor ay buuq ka dhex dhaliyeen baraha bulshada, iyadoo qaarkood ay dharkeeda ku tilmaameen mid anshax darro ah, maxaa yeelay garbiheeda oo qaawanaa, halka kuwo kalena ay difaaceen.

In kasta oo ay jiraan warar sheegaya in 100 diyaaradood oo gaar ah ah ay dadka u daabulayeen munaasabadda, ayaa hadana sarkaal ka tirsan garoonka waxaa uu BBC -da u sheegay in dhab ahaantii ay ka yaraayeen 50.