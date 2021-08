Waanwaan mise dagaal: Siday Taalibaan u wajihi doontaa iska caabinta dooxada Panjshir?

Axmed Mascuud, oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii geeriyooday ee Isbahaysigii Waqooyiga dalka Afgaanistaan Axmed Shah Mascuud, ayaa u sheegay wargeyska pan-Arab inuu diyaar u yahay in uu wadahadal la yeesho Daalibaan si loo baajiyo dagaal ka dhaca dalka, balse wuxuu ku adkaystay in kooxdu meesha ka saarto xagjirnimada .

Wadaxaajood siyaasadeed

Mr Mascuud ayaa sheegay in ay muhiim tahay isla markaana ay donayaan in dadka , reer Afgaanistaan ay soo afjaraan dagaalkan socday mudada 40-ka sano ah .Wuxuu sheegay sidoo kale in loo baahanyahay in dadka reer Afghaanistaan ay haystaan waxyaabo asaasi ah oo ay ka mid yihiin baahinta xukunka.