Guursiga dumar iyo isticmaalka Huuno: Soojedintii hadalhaynta dhalisay

20 Daqiiqadood ka hor

Kelmadda Huuno

Xildhibaanka ayaa sheegay in isticmaalka Kelmadda Huuno xitaa ay ka qayb qaadanayso dhanka amniga xaruunta Golaha oo looga maarmi karo in hub lala soo galo dhismaha.

Soo dhaweynta Madaxweynaha

Hase yeeshee qaar ka mid ah Xildhibaannada ayaa doodaas ka soo horjeestay waxaana ay sheegeen in in ay muhiim in madaxweynaha loo istaago marka uu soo galo dhismaha Aqalka Wakiillada,iyadoo loo muujinayo qadarin iyo ixtiraam maadama uu yahay madaxweynihii .Xildhibaan Sheekh Axmed Ku-caddeeye, ayaa Golaha ka sheegay in diinta islaamku ay qabto ixtiraamidda madaxda isla markaana in la soo dhaweeyaa oo loo istaagaa ay tahay wax wanaagsan oo diinta islaamka aaney diidaneyn marka loola jeedo qadarin iyo xushmad.