Waa sidee xaaladda magaalada Baledweyne?

23 Daqiiqadood ka hor

Cabdullaahi Barre oo ah sarkaalkii howlgalkaasi hoggaaminayay oo saaka BBCda la hadlay ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay deggan tahay ayna haatan ku sugan yihiin xarunta maamulka gobolka.

Sarkaal Cabdullaahi waxa uu sheegay in aanay qaadi doonin tallaaba kale oo dheeraad ah, maadama sida uu sheegay uu la soo xiriiray ugaaska deegaanka oo ka dalbaday inaan xiisadda intaasi looga sii darrin.

Waxaana saaka xiran inta badan ganacsigii magaalada iyadoo dadkuna ay ka cabsi qabaan in shaqaaqo ay markale halkaas maanta ka dhacdo.

Tagitaanka madaxweynaha Hirshabeelle oo la diiday

Siyaasiyiintaas waxa ay dhammaantood ka shaqeynayeen inay odayaasha deegaanka ku qanciyaan in madaxweynaha Hirshabeelle uu yimaaddo magaalada Baledweyne arrintaas oo odayaashu ay gaashaanka u daruureen.

Markii dambana saraakiil ka tirsan ciidammada deegaanka ee ka tirsan milateriga Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle inay iyana ku biiraan gadoodkaasi oo diidaan in madaxweynaha Hirshabeelle uu yimaaddo magaalada.

Dagaalkii horraantii bishii July

Waqtigaas dad kala duwan oo ku sugnaa magaalada Baledweyne oo BBCda la hadlay ayaa sheegay in hal qof uu ku dhaawacmay dagaalka.

Shaqaaqadaas ayaa timid kaddib markii magaalada Beledweyne ay gaareen xubno ka tirsan wasiirrada maamulka Hirshabeelle, iyadoo markii horaba uu halkaas ku sii sugnaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Xagar Dabageed, markaas oo ay sheegeen in shirka golaha wasiirrada lagu qaban doono Beledweyne.

Golaha kacdoonka gobolka Hiiraan ee uu horkacayo Janaraal Xuud ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in shirkaas lagu qabto Beledweyne isla markaana ay kasoo horjeedaan in Hirshabeelle ay ka shaqeyso halkaas.