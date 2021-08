Maxay Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta ku diidan yihiin doorashada looga dhawaaqay Qadar?

58 Daqiiqadood ka hor

Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa sheegaya in waddamada Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay ka baqayaan in doorashooyinka ka dhacaya Qadar ay horsed u noqdaan in muwaadiniinta dalalkooga ay dalbadaan dimuquraadiyad iyo in dalalkaasi ay doorasho ka dhacdo, arrintaa oo qoysaska xukunka haya aysan ku qanacsanayn.