Afgaanistan: Ra'iisul wasaaraha Britain oo Biden ku cadaadinaya in dib loo dhigo ka bixitaanka Kabul

38 Daqiiqadood ka hor

Halka saraakiil ka tirsan dowladda UK ay sheegeen in "uusan jirin waqti go'an" oo ay ciidammada UK isaga soo baxayaan waddanka Afgaanistaan, ayaa dhanka kale waxa ay ka cabsi qabaan in haddii aanay ciidammada Mareykanka gudaha kula sugnayn, ay inta ka hartay ciidammada xulafada aanay u suuragalayn inay sugaan ammaanka aaggaasi.

Mr Johnson ayaa sheegay in ay "muhiim tahay in beesha caalamku ka wada shaqeyso sidii loo xaqiijin lahaa in si badqab ah dadka loo daadgureeyo, looga hortago musiibo bini'aadamnimo lana taageero dadka Afgaanistaan si loo xaqiijiyo guulihii la gaaray 20-kii sanadood ee la soo dhaafay".

Wasiirka xafiiska dibadda ee Britain, James Cleverly, ayaa waxa uu BBCda u sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto inay Mareykanka ka dhaadhacsiiso in la dheereeyo waqtiga kama dambaysta ah ee laga baxayo Afgaanistaan, waxa uuna sheegay in: "Waa ay iska caddahay in haddii aynu helno waqti badan aannu dad badan halkaas uga soo saari karno, middaasna waa arrinta aynu gadaal ka riixayno."