Putin: "Xilligan ma jirto cid kale oo dunida ku heysata hubka noocan ah"

Saacad ka hor

Dad badan hubkan marka ay arkaan waxay u maleynayaan in uu yahay waxyaabaha khiyaaliga ah ee filimada lagu sameeyo.

Khudbadda sanadlaha ah ee uu Putin ka jeediyo baarlamaanka ayuusan ku sharrixin oo kaliya xaaladda waddankaas uu ku jiro hadda iyo caqabadaha uu wajahayo, balse waxa uu sidoo kale ku soo bandhigay hub uu ku tilmaamay "mid aysan suuragal ahayn in la sameysto".

Waxa uu Putin daaha ka rogay lix nooc oo hub ah kaliya balse waxa uu sheegay in liiska uu aad u dheeraa.

Dowladda Mareykanka, oo dhawaan ku dhawaaqday siyaasaddeeda cusub ee hubka nuclear-ka, ayaa sheegtay in hadalka Putin uusan ku ahayn lama filaan.

War kasoo baxay afhayeenka Aqalka Cad, Sarah Huckabee Sanders, ayaa lagu sheegay in Mareyknaka uu kasii war qabay arrintan, uuna la socday in "Ruushka uu tobankii sano ee lasoo dhaafay ka shaqeynayay soo saarista hubkaas, islamarkaana uu ku xad gudbayay heshiiskii uu waajibaadka ka saarnaa."

1. Sarmat: gantaal nooca riddada dheer ah

Hubkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Santan 2. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in tijaabada gantaalladan la billaabo doono.

Putin wuxuu sheegay in mid ka mid ah gantaalladiisa ay duuli karaan masaafe toban jibaar ka dheer kii hore

Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in "gantaalkan uu yahay mid masaafihiisa uusan xaddineyn" uuna gaari karo "meel walba oo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta".

2. "Nuclear aan xad lahayn"

Madaxweyne Putin waxa uu sheegay in hubkan uu la mid yahay kan Mareykanka ee loo yaqaanno Kh-101 ama Tomahawk, balse uu leeyahay "awoodda nuclear-ka" oo yar.

Waxa uu Mr Putin shaaca ka qaaday in gantaalkaas uu safri karo masaafe toban jibaar ka badan kii horay loo ogaa.

Taliye horay uga tirsanaa militariga Ruushka ayaa laga soo xigtay in markii ugu dambeysay ee ay xukuumadda Moscow tijaabisay hubka noocan ah ay ahayd sanadkii 2017-kii.

3. Awood hub oo ku diyaarsan badda

"Waxaan idiin sheegi karaa in hubkan lagu sameeyay Ruushka, waxa uu gaari karaa meel walba oo ka mid ah biyaha hoostooda, xowli dheereeyana wuu ku socon karaa," ayuu yiri.

4. Kinzhal: ("Dagger")

Putin wuxuu sheegay in hubkan uusan qaban karin raadaarka

Waxa uu Vladimir Putin khudbaddiisa ku sheegay in gantaalladaas ay tijaabadooda ka socotay garoomada diyaaradaha ee ciidamada cirka tan iyo bishii December.

Waxay cajiib ku yihiin gantaalladaas in ay gaari karaan masaafe dhan 2,000 oo kiiloo mitir, iyagoo aad u dheereynaya.

5. Avangard:

Xogta ku saabsan hubkan waxay sheegeysaa in loo leexin karo jiho kasta, taasoo adkeyneysa in gantaallada difaaca ay qabtaan, sida uu qeexay Putin.

"Way iska caddahay in aannaan halkan idinku tusi karin awoodda uu leeyahay hubkan, waa hub wanaagsan, waxaan idiin xaqiijin karaa in ay wax walba sax yihiin, wayna shaqeynayaan," ayuu kusoo gaabsaday.