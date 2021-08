Taliban: Mareykanku wuu eedi doonaa haddii uu sii joogo Afghanistan

Saacad ka hor

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in muddo 24 saac gudahood ah uu go'aan kaga gaaro in la dheereynayo waqtiga kala bixitaanka ciidamadiisa.

Si kastaba Taliban ayaa BBC-da u sheegtay in muddo kororsigauu meel uga dhacayo heshiiska waxayna ka digeen in cawaaqib xumo lagala kulmi doono haddii ay ciidamadu sii joogaan.

Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa la filayaa in Mareykanka uu ku cadaadiyo in waqtiga la kordhiyo. Xoghayaha Gaashaandhigga Ben Wallace ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu isku dayayo uuna xoogga saarayo in Mareykanku uu waqtiga kordhiyo.