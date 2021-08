Afghanistan : Gobolka iska caabiyay Soofiyeetkii iyo Dhaalibaanba

Dooxada Shanta Libaax

Magacaan, sida laga soo xigtay dad reer Afghanistan ah, waxaa laga soo minguuriyay sheeko dhacday qarnigii tobnaad, makaas oo shan walaalo ah ay u suurto gashay inay biyo-xireen ku sameeyaan biyo ku qulqulayay dooxada xilligii dowladdii Sultan Mahmud of Ghazni, sidaas darteed shanta walaalaha ayaa loogu magac daray "Shanta Libaax".

In Taliban ay awoodi weyso in saldhig weyn ay ka dhisato gobolka ayaa loo aaneyn karaa in inta badan taageerayaasha dhaqdhaqaaqa ay ka soo jeedaan qowmiyadda Pashtun, sidaas darteedna, aan Taliban laga rabin gobolka.