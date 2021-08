Fikradda Shaybaarka Wuhan ee COVID-19: Sida saldhigga Fort Detrick u noqday xudunta mu'aamaradda Shiinaha

Olole war-bixin ah oo sheegaysa in cudurka Covid-19 uu ka yimid saldhig militari oo Mareykanka ku yaalla, gaarahaan gobolka Maryland, ayaa caan ka noqotay dalka Shiinaha, ka hor inta aan la siidaynin warbixinta sirdoonka Mareykanka ee ku saabsan asalka fayraska iyo halka uu ka soo askumay.

Bishii May, madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa amar ku bixiyay in baaritaan 90 maalmood ah lagu sameeyo halka fayraska Covid-19 uu ka yimid iyo haddii uu ku yimid si aan ula kac ahayn ama uu xiriir la leeyahay aadamaha oo uga soo dusay xaywaanaadka.

Wixii ka dambeeyay markii ay soo baxday fikradda ah "in Wuhan shaybaar ku yaalla uu ka soo dusay", waxaa arrintaas beeniyay inta badan seynisyahannada.

Balse hadda iyada oo lagu wado in la sii daayo warbixinta, Shiinaha ayaa billaabay isdifaacid. Isbuucyadii la soo dhaafay, Shiinaha wuxuu billaabay weerar-celis la xiriira in Covid-19 uu sameeyay Mareykanka.

Iyada oo la adeegsanayo wax kasta, sida Muusikada raabka ah iyo farriimaha Facebook ee been abuurka ah, khubaradu waxay leeyihiin dadaallada dacaayadda waxay ku guuleysteen ka dhaadhicinta dadweynaha Shiinaha ee gudaha in ay shaki geliyaan dhaleeceynta caalamiga ah ee doorka dalka ee masiibada Covid-19.

Balse, khubarada waxay sheegayaan in Mareykanka uu tallaabo yar u qaaday sidii uu Shiinaha uga xannibi lahaa caalamka kale.

Maxay yihiin eedaymuhu

Wararka been abuurka ah ee Shiinaha ayaa sheegaya in Covid-19 lagu sameeyay oo laga soo dusiyay saldhigaas millitari ee Frederick, ee gobolka Maryland, kaas oo qiyaastii 80-kiilo mitir, dhanka waqooyi ka xiga, magaalada Washington DC. Mareykanka ayaa halkaas ku baaraya fayrasyo uu ka mid yahay Ebola.

Zhao, oo caan ku ah hadallada adag ee dhanka diblomaasiyadda, ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay faafinta aragtida ah "in fayraska karoona asalkiisu ka yimid dalkan Maraykanka".

Dacaayad laga bilaabay Switzerland ilaa Fiji

Khubaradu ayaa sheegaya in Beijing ay raadinayso in dadka aan Shiinaha ahayn ay ka dhex abuurto muran ku saabsan asalka Covid-19.

Bishii July, warbaahinta dawladda Shiinaha waxay bilaabeen in ay si hagar la'aan ah u tabiyaan dhaleeceyn lagu qoray barta Facebook.

'Edwards' wuxuu ku dooday in Washington ay "aad ugu mashquulsan tahay in ay ku weerarto Shiinaha arrinta la xiriirta raadinta asalka fayraska.

Balse safaaradda Switzerland ee Shiinaha ayaa markii dambe sheegtay in aysan aqoonin muwaadin dalkooda u dhashay oo magaca ninkaa leh, waxayna ku boorisay warbaahinta Shiinaha in ay meesha ka saaraan wararka "been -abuurka ah".