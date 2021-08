Afghanistan: Muxuu Sacuudigu uga aamusan yahay qabsashada Taliban?

Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan madaxweyne Ghani iyo qoyskiisa, waliba qaab binu aadanimo.

Waxaa saldhig u ah xirirka Sacuudiga iyo Taliban diinta

Si kastaba ha ahaatee, khubarada ayaa rumeysan in daaha gadaashiisa uu Sacuudiga ka ciyaarayay doorkiisa wadahadallada.

Wuxuu sheegay in xiriirka ka dhaxeeya uu ku salaysanyahay Diinta."Sacuudiga wuxuu mar walba u arkaa Taliban, dhaqdhaqaaq Islaami ah, oo ah arrinta uu ku taageero," ayuu yiri Talmiz Axmed.

Sacuudiga ayaa tagi jiray Afghanistan, iyaguna way tagi jireen Sacuudiga oo xitaa Cumro ayay u aadi jireen, sida uu aaminsan yahay diblumaasigan.

Iiran oo u dhaxeeysa Sacuudiga iyo Taliban

Sacuudigu wuxuu isku dayay in Pakistan ay isku soo dhawaadaan. Balse ma dhicin. Waxaa Pakistan iyo Iiraan ka dhaxeeya xuduud cabirkeedu gaarayo 1400-kiilo mitir.

Waxyaabahaas oo dhan waa sababta ay Pakistan u qaadi karin tallaabo ka soo horjeedda Iiraan. Sidaas darteed Sacuudiga qudhiisa wuxuu markaa bilaabay in ay isu dhawaadaan Taliban.

Talmiz Axmed ayaa ku andacoonaya in saaxiibtinimada Sacuudiga iyo Taliban ay siyaadday 10-kii sano ee la soo dhaafay.

Dhinacyadaan ayaa wali ah kuwo isku dhow, balse arrinta meesha taalla waa in aysan wali meel fagaare ah ka sheegin waxa ka dhaxeeya. Talmiz wuxuu aaminsan yahay in Mareykanka uu ka dambeeyo arrintaas.

Dhanka Mareykanka ee Saaxiibtinimada Sacuudiga iyo Taliban

Waraysi ay BBC-du la yeelatay ayuu ku sheegay in marka laga eego dhanka Mareykanka ay aamusanaanta Sacuudiga ee arrinta Taliban ay muhiim tahay.

Weerarkii 9/11

Waxaa kaloo uu sharraxay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Sacuudi uu xumaaday ka dib weerarkii bishii Sebtember 11, sannadkii 2001-dii, oo ay ku dhinteen saddex kun oo qof. 19-kii qof ee afduubtay diyaaradda, 15 ka mid ah waxay ka soo jeedeen Sacuudiga.

Aqalka Cad iyo Sacuudiga ayaa aad isugu dayey in ay joojiyaan hindise sharciyeedkaas, laakiin way ku guuldareysteen. Xukuumadda Sacuudiga ayaa xitaa sheegtay in haddii hindise sharciyeedkaas la meel mariyo, uu soo afjari doono maalgashigii uu ku samayn jiray Mareykanka.