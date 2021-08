Kooxda IS oo Taalibaan ku tilmaamtay "fuliyeyaasha qorshaha Mareykanka

Hase yeeshee waxa uu cirka isku ii shareeray laga soo bilaabo 19-kii bishaan Ogosto. Isla maalintaas ururka IS wuxuu soo saaray soo bayaankiisa rasmiga ah ee ku aaddan Taalibaan iyagoona ku tilmaamay in Taalibaan ay tahay 'Mashiinka dharka u tolo Ameerika'.

IS waxay sheegtay in wixii ka dhacay Afgaanistaan ​​ay tahay guul u soo hoyatay Mareykanka, ee aysan ahayn guul ay Taaliban gaartay sababtoo ah Taalibaan waxay ku guuleysteen inay riixaan fikradda ah in waddada loo maro kooxaha xagjirka ah ay tahay wadahadal.

Warbaahinnada ay taageerto IS ayaa wixii ka dambeeyay 16-kii Ogosto daabacay 22 maqaal oo dacaayad ah, oo intooda badan loo diyaariyay qaab boorar ah. Boorarkan ayaa laga baahiyay barnaamijka farriimaha ee Telegram ee ku jira server-ka ay IS taageerto ee RocketChat.

Dacaayadda Hubka

Muuqaalkan waxaa lagu arkay nin Ingiriis ku hadlaya, oo isku dayaya inuu caddeeyo in Taalibaan ay la heshiiyeen Mareykanka. Si uu taas u caddeeyo, wuxuu adeegsadaa buugga "88 Days to Kandahar" oo uu qoray Robert L. Grenier, oo ahaa madaxii hore ee CIA -da ee Islamabad.

Taageerayaasha baraha bulshada ee IS ee weeraraya Taaliban

Dhawr boor ayaa muujinayay tuhunka IS ee ah in Taalibaan aysan marnaba si buuxda shareecada uga hirgelin Afghanistan.

Guud ahaan, taageerayaasha IS ayaa ku adkeysanaya in Taalibaan aysan hadda ahayn kooxdii uu hoggaaminayey Mullah Cumar 20 sano ka hor. Taasi way is beddeshay, oo hadda Taalibaan waxay si qarsoodi ah u fulinaysaa qorshe Maraykanka uu wato oo lagu wiiqayo jihaadka gobolka.