Guurka qarsoodiga ah: "Nin hal xaasle ah uma qalmo inuu dad kala xukmiyo ama u kala gar-qaado"

Saacad ka hor

Waxay arrinta cirka isku sii shareertay oo si weyn baraha bulshada loola dhexqaaday ka dib markii Dr. Axmed Kariima, oo ah barafasoor wax ka dhiga Jaamacadda Al-Azhar, ee dalka Masar, uu ka hadlay guurka mudada gaaban ah.

Karima ayaa sheegay mar uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta gudaha dalka Masar, in shuruudaha guurka ee Shareecada Islaamku ay tahay helitaanka oggolaanshaha u dhexeeya labada dhinac, marqaati, iyo meherka.

Haddii shuruudahaas la buuxiyo, micnaha wuxuu noqonayaa in guurka yahay mid xalaal ah, waxayna ku jirta arrintaan xuquuqda dhaxalka, wada noolaanshaha, iyo ku raaxaysiga hab xalaal ah.

Wuxuu intaas ku daray: "Haddii haweeneyda ay oggolaato in ay noqoto xaas labaad, ayna raali ka noqoto in ninka uusan guri siin ama uusan la seexan, markaas kiiskan guurka waa la oggol yahay, balse arrinta ma ahan in aan guud ahaan guurkaan ay qoysaska wada aqbalayaan".

Sheekh Al-Azhari wuxuu carrabka ku adkeeyay in uusan "mamnuuci karin ama dambi ka dhigi karin guurka wakhti-kooban ah, illaa iyo inta heshiiska guurka uu buuxinayo shuruudaha iyo tiirarka loo baahanyahay.

"Arrintaas ma ahan guur ku-meel-gaar ah, sababtoo ah guurkan wuxuu ku kooban yahay muddo hal ama laba bilood ah, ama dheeraad ah, waana guur aan sax ahayn," ayuu yiri Sheekh Al-Azhari.

Ninka ay ka soo maaxatay fikradda guurka Muddada gaaban ah

Fikradda guurka "wakhti -kooban" waxay dib ugu noqonaysaa garyaqaan Axmed Mahran, oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri sidaan: "Si meesha looga saaro furriinka tirada badan, waa in sare loo qaado guurka iyo da'da guurka."

"Beddelidda dhaqanka bulshada waxay noqotay daruuri degdeg ah, si loo fududeeyo guurka loona yareeyo dhibaatooyinka guurka la xiriira," ayuu raaciyay hadalka uu soo dhigay bartiisa Facebook.

Wuxuu ku soo gunaanaday qoraalkiisa: "Xaakimkii Abuu Mascuud wuxuu yiri: 'qofka hal xaas leh uma qalmo inuu dadka xukumo ama kala saaro oo u kala gar naqo'. Ibnu Xayyan Al-tawwhidi wuxuu yiri: 'waxaan la kulmay dad aanu ku jirin nin hal xaasle ah, iskuna haysta in ay ka mid yihiin kuwa dadka ugu yar'."

Mahran ayaa sheegay in hindisaha guurka saddex-geesoodka ah ee isku dayayo inuu bilaabo, "si uu u mideeyo dumarka la furay", waxaa kale ee uu sheegay in ujeeddadiisu tahay in "meesha laga saaro iarrinta kala-tagga", isagoo adkeeyay inay "sharci ahaan ay u bannaan tahay arrintaan".

Muranka ku saabsan guurka wakhtiga kooban ah (qudbo-sirada)

Dalka Masar ayaa aad looga dareemay muranka iyo ka hadalka arrintaan la xiriirta guurka wakhtiga kooban ah, waxaana si aad ah loogu falanqeeyay baraha bulshada.

In badan oo ka mid ah bulshada ayaa guurkan u arka mid shareecada Islaamka xaaraantimaysay, loona baahanyahay in guud ahaan meesha laga saaro.

Dadka qaarkood ayaan aqbalin hindisaha garyaqaan Axmed Mahran, waxayna sheegayaan in arrintan ay keeni karto in dib loogu noqdo waayo tagay.

Halka kuwo kale oo ka mid ah bulshadana ay u arkaan in arrintan ay meesha ka saareyso "qiyamka qoysaska isla markaana fududeynaya xumaanta iyo sinada".

Iimaan Al-Sharqawi ayaa taageeray erayada garyaqaan Axmed Mahran, wuxuuna yiri: "Waa hubaal in hadalka Axmed Mahran uu run yahay, marba haddii uu sharciga ku saleynayo fikradihiisa a iyo xukunnada aadanaha.

"Balse haddii uu ku soo noqdo Qur'aanka oo xooga saaraya, baaritaanna ku sameynayo naftiisa, wuxuu ogaan doonaa inuu ku jiro laba daran mid dooro. Sharcinimada 'go'aanka' iyo inta u dhaxaysa beddelidda xukunnada fiqiga ee kala duwan," ayuu yiri.

Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka arrintaas uga dooday baraha bulshada ee dalka Masar, ayaa aaminsan in haddii guurka wakhtiga kooban ah uu hirgalo in ay arrintaasi keeni karto in haweenka noqdaan kuwa raqiis ah.