Xuquuqda Dumarka: Haweenka Musliimnta ah ee ku tiirsan sharceeda Islaamka si ay u helaan sinnaan

34 Daqiiqadood ka hor

Dalalka Muslimiinta ah - gaar ahaan kuwa looga dhaqmo diinta Islaamka - qofku marka uu sameeyo xad gudub noocuu doono ha ahaado intuu doonana ha la ekaade waxaa lagu xukumaa wixii diinta fartay in qofkaas la marsiiyo ama lagu ciqaabo.

Marka laga hadlo haweenka Muslimiinta ah, Diintu waxay siisay xuquuq aas-aasi ah inkasta oo mararka qaar bulshada dhexdeeda talax tag ka dhaco haddana mar walba bulshooyinka Muslimiinta ah way og yihiin in diinta Islaamku ay si weyn u ilaalisay waxa ay xaqa u leeyihiin haweenka Muslimaadka ah .

Shareecada Islaamka iyo xuquuqda haweenka

Kaliya dumarku "waa inay ka ogaadaan xuquuqdooda Qur'aanka," ayay raacisay. Qaybo ka mid ah bulshada sida Culimada ayaa ka caawiya haweenka in ay fahmaan xuquuqdooda ku salaysan shareecada Islaamka.

Inta badan waxaa jirta Oraah la adeegsado oo ay soo qataan dadka u olaleeya waxbrashada gabdhaha oo ah "Gabadh wax baratay waa bulasho waxbaratay". Ujeedka laga leeyahay Oraahdaan ayaa ah in gabdhaha lagu dhiirrigaliyo waxbarashada diini iyo maadi intaba. Nebi Muxammad NNKH, wuxuu dhiirrigaliyay waxbarashada rag iyo dumarba.

Marka ay timaaddo in haweenku ay kubadda ciyaari karaan ama ay jago u tartami karaan arrintaas waxay u baahan tahay in dib loogu laabto shareecda oo loo bandhigo Culimada diiinta sida wanaagsan u garanaya. Balse waxaa mar walba la og yahay in aysan diintu culeys ahayn oo ay ku dhisan tahay hab fudud oo naxariis ku dheehantahay.