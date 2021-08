Sonkorta marka la joojiyo maskaxda maxaa ku dhacaya?

Cuntooyinka macaan oo uu qofku badsado waxaa la ogyahay iney caafimaadka u wanaagsaneyn sida oo kalana in gabi ahaanba waxyaabaha macaan la joojiyo ay qofka ku keeni karto saameyn taban.

Cuntooyinka kala duwan ee la soo saaro si ay u noqdaan waxaa lagu daraa sonkor si ay u noqdaan kuwa macaan. Cuntooyinka kuwa macaanka aadka u badan leh ama sonkorta badan ay ku jirtana saameyn badan ayey maskaxdu ku leeyihiin. Saameynta muhiimka ee ay maskaxda ugeystaanna waxaa ka dhalatay dood ku saabsan in sokorta "la qabatimi karo" iyo in kale in kasta oo ay weli cilmi baadhisyo socdaan.