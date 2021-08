Afghanistan: Reer galbeedka oo cabsi ka muujinaya weeraro argagixsio oo ka dhaca Kabul

40 Daqiiqadood ka hor

Tiro ka mid ah dalalka reer galbeedka ayaa sheegaya in ay jirto khatar aad u sarreyso oo ah in weerarro argagixiso ay ka dhacaan garoonka diyaaradaha ee Kabul, waxayna muwaadiniintooda uga digeen in ay halkaas u safraan.