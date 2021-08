Tacadiga haweenka Hindiya: "Xildhibaan ayaa kufsaday, markii ay caddaalad weyday ayay is gubtay"

Saacad ka hor

Gabadh Hindiya u dhalatay ayaa geeriyootay ka dib markii ay dab is qabadsiisay, iyadoo ka cabaneysa sida loola dhaqmay ka dib markii xubin ka tirsan baarlamaanka ay ku dacweysay inuu kufsaday.

Gabadhan oo 24 sano jir ahayd ayaa toddobaadkii la soo dhaafay is gubtay kaddib markii ay ka hadashay sida ay booliiska iyo waaxda caddaaladda u maareeyeen kiiska xildhibaanka ay ku eedeysay inuu kufsaday.

Gabadhan iyo saaxiibkeed ayaa toddobaadkii hore barta Facebook toos oo ugu baahiyay dhacdada oo ahayd in ay gaas isku shubeen ka dibna is gubeen, labadoodaba.

Xildhibaanka walaalkii ayaa dhammaadkii sannadkii hore dacwad ka gudbiyay gabadha, isagoo ku eedeynaya khiyaano, balse way beenisay. Si kastaba, maxkamadda ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo.

Muuqaalka ay soo dhigtay barta Facebook, ayaa waxay ku eedeysay in xildhibaanka baarlamaanka ka tirsan uu awood u adeegsaday, waxayna iyada iyo saaxiibkeed magacaabeen dhowr qof oo booliiska ka tirsan iyo garsooraha, kuwaas oo ay sheegeen in ay xiriir la leeyihiin Ray.

"Waxaynu gaarnay halkii ay nala doonayeen, muddo sanad iyo bar ah ayay si adag uga shaqeeyeen in ay heerkan na gaarsiiyaan," ayay tiri gabadha.

"Maamulka ayaa nagu qasbayay in aan is dilno, tan iyo November 2020, waxaana dooneynaa in dhammaan dadka Uttar Pradesh iyo Hindiya ay warkan maqlaan," ayuu saaxiibkeed intaas raaciyay.