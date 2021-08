Agnes Sithole: 'Kumannaan haween ayaan ka badbaadiyay guur la mid ahaa midkeyga'

55 Daqiiqadood ka hor

'Waxay ahayd inaan dagaallamo amaba aan derbijiif noqdo'

Agnes Sithole way ogeyd in guurkeeda ay caqabad soo wajihi doonto. Waxay guursatay Gideon, oo ay is jeclaayeen xilligii ay dhiganayeen dugsiga sare sanadkii 1972, balse waxay markiiba ogaatay inay iska indha tireyso waxa ku soo socda oo ay ka mid tahay gogol-dhaafka ninkeeda uu sameyn doonto ee tobnaanka sano qaadan doonto.

'Haweeneydu ikhtiyaar malaha'

"Waynu ogeyn in sharcigu is beddelay waxaana u heysannay in qof walba uu khuseeyo," ayay tiri Agnes. "[Mar dambe], markii aan ogaaday in sharcigu i khiyaamay, ayaan ogaaday inaan ku qasbanahay inaan ka dagaallamo arrintan."