Afghanistan: Xaggee ayay Taliban lacagta ka keenaan?

12 Daqiiqadood ka hor

Dhaqaale intee la ek ayay heystaan Taliban?

Qaramada Midoobay ayaa dakhliga sanadlaha ah ee kooxda ee wixii ka horreeyay sanadkii 2011 ku qiyaastay has been estimated at around $400m (£290m).