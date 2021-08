Maxay ku kala duwan yihiin Daacish iyo Taalibaan?

Maxay kala yihiin labadan urur?

Maamulka adag ee ururkaasi ayaa waxa uu horseeday in la gumaado dadka iyaga ka soo horjeeda, inay diidaan in saadka raashinka ee Qaramada Midoobay la gaarsiiyo muwaadiniinta macaluusha u dhimanayay iyo weliba cabburinta haweenka, arrintaas oo horseedday in xulafada Mareykanka uu hogaaminayo ay bishii Diseembar ay si degdeg ah xukunkooda ku soo afjaraan, iyagoo markaas ka aargoosanayay weerraradii cirka ee argagaxa lahaa ee uu hogaamiyihii Al-Qaacidah Usaama bin Laden ku qaaday Xaruntii Ganacsiga Adduunka ee magaalada New York, halkaas oo ay ku dhinteen 2,996 oo qof 25,000 oo qof oo kalana ay ku dhaawacmeen.